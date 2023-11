Taiwan: Cato Institute lancia allarme su ritardi forniture armamenti Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il think tank statunitense Cato Institute ha lanciato un allarme in merito ai crescenti ritardi nelle forniture di armamenti statunitensi a Taiwan. L’arretrato, secondo un rapporto pubblicato dal think tank questa settimana, ammonta a 19,17 miliardi di dollari. Oltre la metà della cifra complessiva è relativa a forniture di cacciabombardieri F-16 e carri armati Abrams, già autorizzate dal governo federale e dal Congresso. Secondo il Cato Institute, il 63,2 per cento delle forniture inevase di armi a Taiwan è rappresentato da sistemi d’arma “tradizionali” come aerei da combattimento, carri armati e semoventi d’artiglieria; il 22 per cento è costituito da sistemi “asimmetrici” come le batterie costiere di missili antinave Harpoon e i droni Mq-9B, e il rimanente 14,8 per cento da munizioni di vario tipo e calibro.(Was)