Moldova: ministro Esteri, speriamo di ottenere raccomandazione per avvio negoziati adesione Ue

- Il ministro degli Esteri e dell'Integrazione Europea della Moldova, Nicu Popescu, si trova oggi in visita a Bruxelles in occasione della presentazione da parte della Commissione europea del rapporto sull'allargamento dell'Ue. "Per la prima volta questo rapporto conterrà un'analisi degli sviluppi in Moldova e speriamo di ricevere una raccomandazione per avviare i negoziati di adesione", ha scritto Popescu su Telegram. La relazione della Commissione è ampiamente positiva e incoraggiante, e Chisinau ha compiuto progressi in 6 dei 9 settori in cui è stato detto cosa ci si aspetta da un Paese candidato, ma gli esperti della Commissione di Bruxelles hanno preso la precauzione di nascondere le loro conclusioni positive attraverso questo formula ripetitiva: la Moldova "ha un certo livello di preparazione". A Bruxelles, Popescu avrà degli incontri bilaterali con funzionari europei con i quali discuterà dell'avanzamento del processo di adesione della Moldova e dei risultati ottenuti nell'ultimo periodo. Popescu incontrerà Gert Jan Koopman, direttore generale per il vicinato e l'allargamento, Thérèse Blanchet, segretaria generale del Segretariato generale del Consiglio dell'Ue e Ilze Juhansone, segretario generale della Commissione europea. (Rob)