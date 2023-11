Migranti: Ronzulli (FI), con accordo Albania alleggeriamo peso su nostre strutture di accoglienza, gravi accuse da sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo con l'Albania "persegue tre obiettivi. Il primo è quello di combattere l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani. Al contempo, miriamo a disincentivare le partenze, perché gli scafisti non potranno più assicurare a chi parte l'arrivo in Italia. E poi vogliamo farci trovare pronti quando la prossima estate torneranno a partire barconi in massa diretti sulle nostre coste, alleggerendo il peso delle nostre strutture di accoglienza che si ritrovano ciclicamente al collasso". Lo ha detto ad "Agorà", su Rai 3, la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, che poi ha proseguito: "Ovviamente la Commissione europea era informata dell'accordo. E francamente sconvolge che proprio la sinistra si permetta di criticare l'affidabilità di un governo nostro alleato, peraltro socialista, che ha dimostrato di voler aiutare l'Italia quando l'Europa per troppo tempo è stata distratta. Parlare di una 'Guantanamo' o fare paragoni con il piano della Gran Bretagna in Ruanda quando l'Albania è una repubblica democratica significa mancare di rispetto a tutto il popolo albanese", ha concluso. (Rin)