Spagna: fonti stampa, negoziati su amnistia proseguono in modo "intenso e discreto"

- I negoziati tra il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Uniti per la Catalogna (Jxcat) per un accordo sulla legge di amnistia sono proseguiti a Bruxelles in modo "intenso e discreto" durante tutta la notte. Lo hanno riferito fonti di entrambi i partiti all'agenzia di stampa "Europa Press". Senza un'intesa imminente, che il dibattito di investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez possa avvenire questa settimana (come auspicato dai socialisti) diventa sempre più complicata. Ieri, le delegazioni di entrambe le parti si sono concentrate su alcuni aspetti della stesura, in particolare sul memorandum esplicativo legato a questioni di costituzionalità della legge. (Spm)