Russia-Cina: Shoigu, relazioni basate su fiducia e rispetto

22 luglio 2021

- Le relazioni tra Russia e Cina rappresentano un modello di cooperazione strategica basata sulla fiducia e il rispetto. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, che ha tenuto oggi a Mosca un incontro con il vicepresidente della Commissione militare centrale della Cina, Zhang Youxia. Shoigu ha sottolineato che, "a differenza di alcuni Paesi occidentali aggressivi", Mosca e Pechino non intendono formare un blocco militare. Il ministro russo ha suggerito di discutere "ulteriori passi per aumentare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa, così come lo scambio di opinioni su questioni di agenda internazionale". "Sono convinto che l'incontro di oggi sarà un altro passo verso l'approfondimento dei legami multidisciplinari tra i nostri Paesi e i dipartimenti militari", ha concluso Shoigu. (Rum)