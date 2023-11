Imprese: Adidas, utile in aumento a 270 milioni di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per gli articoli sportivi tedesco Adidas ha registrato nel terzo trimestre del 2023 un aumento dell'utile a 270 milioni di euro dai 66 dello stesso periodo del 2022. Come riferisce il sito web “Finanznachrichten.de”, l'utile non diluito per azione ammonta a 1,40 euro, in crescita dai 34 centesimi del terzo trimestre dello scorso anno. Al netto delle imposte, l'utile delle attività continuate e cessate ammonta a 259 milioni di euro, in calo dai 347 del periodo tra luglio e settembre del 2022. In declino anche il margine operativo, che è sceso dall'8,8 al 6,8 per cento, nonché l'utile operativo, diminuito da 564 a 409 milioni di euro. Scende, infine, il fatturato da 6,4 a 5,9 miliardi di euro. (Geb)