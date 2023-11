India-Usa: quinto dialogo Esteri-Difesa a Nuova Delhi il 10 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quinto dialogo ministeriale Esteri-Difesa (“2+2”) tra India e Stati Uniti si terrà a Nuova Delhi il 10 dicembre. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri indiano. L’India sarà rappresentata dai ministri degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, e della Difesa, Rajnath Singh; gli Usa dal segretario di Stato, Antony Blinken, e dal segretario alla Difesa, Lloyd Austin. Le parti, si legge nella nota, esamineranno i progressi della cooperazione nella sicurezza, nelle catene del valore delle tecnologie e nei legami interpersonali. L’incontro offrirà l’opportunità per far avanzare il partenariato secondo la visione discussa a settembre dai leader dei due Paesi, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente statunitense Joe Biden. Inoltre, saranno scambiate opinioni su questioni regionali di attualità e sulle priorità della collaborazione in piattaforme multilaterali come il Quad (il Dialogo quadrilaterale di sicurezza comprendente anche Australia e Giappone). Jaishankar e Singh avranno anche colloqui bilaterali con i rispettivi omologhi.(Inn)