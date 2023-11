Donbass: autorità russe di Donetsk, 55 feriti dopo attacco ucraino di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 55 le persone rimaste ferite a seguito di un bombardamento ucraino della città di Donetsk, avvenuto ieri. E' quanto riferito dal viceministro della Salute della repubblica popolare di Donetsk, Dmitrij Gartsev, nel corso di una conferenza stampa. "Tutti hanno ricevuto cure mediche. 16 dei feriti sono in ospedale, tra i quali 3 bambini, e tre pazienti sono in gravi condizioni", ha detto Gartsev ai giornalisti. Come hanno riferito le autorità russe di Donetsk, i militari ucraini ieri hanno lanciato un massiccio bombardamento missilistico del distretto centrale di Voroshilovsky a Donetsk, colpendo le infrastrutture civili. Il capo della repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, ha dichiarato che l'attacco ha provocato sei vittime. (Rum)