Meteo Milano: la situazione di domani

- Nella notte saranno presenti velature diffuse in montagna, con addensamenti in pianura; dalla mattinata aumento della nuvolosità da ovest fino a molto nuvoloso o coperto ovunque nel pomeriggio. Le precipitazioni invece saranno deboli e sparse sui settori occidentali da metà mattina, da metà giornata in estensione a tutta la regione ed in intensificazione in serata. Le temperature saranno minime stazionarie in pianura, in aumento in montagna; le massime in lieve o in moderato calo ovunque. In pianura le minime saranno intorno a 4°C, le massime intorno a 10°C. (Rem)