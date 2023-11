© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo ben attrezzati per remunerare gli azionisti” in linea con la guidance, cioè per “anticipare il dividendo con l'utile 2024”. Lo ha spiegato l’Amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, in conference call sui risultati al 30 settembre.(Rin)