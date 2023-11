Gerrmania: a Rheinmetall ordine per munizioni da mortaio per l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha assegnato al conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall un ordine per fornire circa 100 mila munizioni da mortaio da 120 millimetri all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Secondo quanto comunicato dallo stesso gruppo, la commessa è parte dell’ultima serie di aiuti militari da 400 milioni di euro che la Germania ha predisposto per l'ex repubblica sovietica. Il valore dell'ordine è di “centinaia di milioni di euro”, con la consegna dei proiettili alle forze armate ucraine che dovrebbe iniziare “a breve” e avvenire “nei prossimi due anni”. (Geb)