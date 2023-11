Pakistan: premier Kakar in visita in Uzbekistan per vertice Eco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Pakistan, Anwaar ul Haq Kakar, sarà in visita ufficiale a Tashkent, in Uzbekistan, oggi e domani (8 e 9 novembre) per partecipare al 16mo vertice dell’Organizzazione di cooperazione economica (Eco). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. Il premier, si legge nella nota, ribadirà l’impegno del Pakistan nell’Organizzazione, di cui è uno dei membri fondatori, e nella promozione della cooperazione regionale nel commercio, nella connettività, nell’energia, nel turismo e nella crescita economica.(Inn)