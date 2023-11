Medio Oriente: nuovo bombardamento israeliano su campo profughi Jabalia, almeno nove morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove civili sono morti all’alba di questa mattina a causa dei bombardamenti delle Forze di difesa israeliane (Idf) sul campo profughi di Jabalia. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, aggiungendo che le Idf hanno colpito edifici residenziali anche in prossimità dell’Università Al Quds, nel quartiere Al Nasr, a ovest della città di Gaza. Le Idf, inoltre, hanno bombardato il campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, dove almeno quattro civili hanno perso la vita, mentre si stanno ancora estraendo morti e feriti dalle macerie. Per il resto, i bombardamenti si sono conentrati sui quartieri residenziali di Tal al Hawa, Al Rimal, Al Janobi, Al Sabr, Cheikh Radwan, Al Zaytoun e Al Shujaiya, nella città di Gaza, e le città di Beit Lahia e Beit Hanun. Intanto, proseguono le operazioni di terra delle Idf, che questa mattina hanno annunciato la morte di un militare, il sergente Yaacov Ozeri, negli scontri con il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Sono dunque 31 i militari israeliani morti dall’inizio delle operazioni di terra. Violenti combattimenti, inoltre, sono in corso nel campo profughi di Al Shati, a ovest di Gaza. Dall’inizio del conflitto, secondo l’ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute di Gaza, 10.328 palestinesi sono morti, di cui almeno 4.237 bambini, e almeno 25.956 sono rimasti feriti. (Res)