Medio Oriente: Tajani , unica via per la pace è soluzione due Stati

- Per garantire la stabilità il Medio Oriente è necessario un dialogo con l'Autorità nazionale palestinese (Anp) che proceda sulla base del principio "due popoli, due Stati". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al quotidiano giapponese "Nikkei" a margine della sua partecipazione alla riunione con gli omologhi del G7. Oltre alla riflessione sul 'giorno dopo" nella Striscia di Gaza, di cui si è discusso in ambito G7, bisogna far ripartire il dialogo politico con l'Anp, "perché l'unica via per una soluzione sostenibile e duratura al conflitto israelo-palestinese deve essere basata sul principio `due popoli, due Stati´", ha detto Tajani. In relazione al voto sulla risoluzione Onu del 27 ottobre scorso per una tregua umanitaria a Gaza, Tajani ha spiegato che "l'astensione italiana, come quella di molti altri Paesi, non riguardava certo la tregua umanitaria, ma la mancata condanna degli attacchi di Hamas, che non possono e non debbono essere dimenticati". Il ministro ha inoltre sottolineato che "l'impegno dell'Italia per la stabilizzazione del Medio Oriente nasce ben prima dell'attacco di Hamas contro Israele lo scorso 7 ottobre. Le iniziative italiane nella regione sono molteplici e articolate in diversi settori, da quello securitario a quello umanitario, fino alla cooperazione allo sviluppo". Inoltre, ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio, "sin dall'inizio, l'Italia ha sostenuto ogni iniziativa volta a favorire il raggiungimento di un accordo per l'apertura del valico di Rafah, contribuendo anche direttamente tramite l'invio di aiuti umanitari". (Git)