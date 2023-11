Usa: Democratici conquistano il pieno controllo della legislatura della Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico ha conquistato il controllo di entrambi i rami della legislatura statale della Virginia, scalzando la maggioranza repubblicana alla Camera dei delegati e mantenendo il controllo del Senato, secondo le ultime proiezioni diffuse da Decision Desk HQ a seguito delle elezioni di ieri. L'esito del voto in Virginia conferma il successo dei Democratici alle elezioni che si sono tenute ieri in diversi Stati Usa, perlopiù incentrate sullo spinoso tema dell'aborto. Nella campagna elettorale in Virginia si erano spesi diversi esponenti di spicco del Partito democratico: il presidente Usa Joe Biden aveva espresso dichiarazioni di sostegno ai candidati democratici la scorsa settimana, mentre l'ex presidente Obama aveva inviato messaggi in vari distretti. Il governatore del Maryland, Wes Moore (D), si era recato personalmente in Virginia per fare campagna elettorale insieme a diversi candidati. La vittoria dei democratici rende altamente improbabile l'entrata in vigore del divieto sull'aborto di 15 settimane con eccezioni, sostenuto dal governatore repubblicano Glen Youngkin. (Was)