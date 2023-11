G7: Tajani, Medio Oriente e Ucraina al centro della presidenza dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Medio Oriente sarà certamente all'ordine del giorno della presidenza italiana del G7. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un'intervista al quotidiano giapponese "Nikkei", a margine della sua partecipazione alla riunione con gli omologhi del G7. "Continueremo poi a contrastare l'aggressione russa contro l'Ucraina e a lavorare per la sicurezza e la crescita sostenibile dell'economia globale, minacciata dalle autocrazie. Inoltre, ci concentreremo sulla transizione digitale e soprattutto sulle sfide dell'intelligenza artificiale", ha spiegato il ministro anticipando l'agenda della presidenza italiana del G7. Tajani ha spiegato che l'Italia vuole lavorare affinché il gruppo delle sette economie sviluppate "rafforzi i rapporti a livello globale, in particolare in Africa, nel Mediterraneo e nel G20". Le relazioni con i partner del G7, ha spiegato il ministro, "devono focalizzarsi sulle possibili sinergie in vari settori: sicurezza energetica, lotta al cambiamento climatico, ambiente, lavoro, trasferimento tecnologico, perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile". Questa, ha sottolineato Tajani, "è anche l'essenza del Piano Mattei per l'Africa, di cui il nostro presidente del Consiglio ha parlato a Hiroshima. Crediamo che sia necessario investire di più in Africa, soprattutto nelle energie rinnovabili. Infine, lavoreremo sulle migrazioni, strettamente legate con lo sviluppo e la crescita economica", ha detto il ministro. (Git)