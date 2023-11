Medio Oriente: incursione Forze difesa israeliane a Shuafat, a nord di Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato un’incursione, questa mattina, nel campo profughi di Shuafat, a nord di Gerusalemme, dove è stata demolita l’abitazione della famiglia del 14enne Mohammed Basil al Zalbani, accusato di aver accoltellato un militare israeliano lo scorso febbraio. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Continua, intanto, la campagna di arresti delle autorità israeliane in Cisgiordania. Nel governatorato di Betlemme, tra Beit Fajjar, Marah Rabah, Jabal Handaza e Al Minya, i militari israeliani hanno arrestato undici persone, dopo aver perquisito le loro abitazioni. Sempre questa mattina, a Qalqiliya, lungo l’asse tra Tel Aviv e Nablus, le Idf hanno arrestato sette persone, mentre, a sud di Jenin, diversi centri sono stati teatro di operazioni di sicurezza, in particolare Masliya, Raba, Al Shuhada e Zababdeh, dove non è stato segnalato nessun arresto. Ad Al Dhahr, invece, dove gruppi di residenti hanno tentato di fermare l’avanzata delle Idf, sono state arrestate due persone. Due uomini, inoltre, sono stati arrestati ad Aqabah, nel nord-est della Cisgiordania, e altri due sono stati fermati ad Abu Dis, a est di Gerusalemme, dove due giorni fa, negli scontri con le Idf erano morti due palestinesi. (Res)