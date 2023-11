Imprese: Pier Silvio Berlusconi, una Rai commerciale fa male al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Mediaset si rafforza, la Rai fatica. Sono i numeri a dirlo. Nelle 24 ore Mediaset sul totale individui arriva al 38,3 per cento di share, mentre la Rai è al 35,3 per cento che significa più 0,5 punti per la tv di Cologno Monzese e meno 1,7 per l'emittente di Stato rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. "Non mi permetto di dare giudizi - riflette l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in una intervista al "Corriere della Sera" -. Noi stiamo crescendo di ascolto da diverse stagioni, abbiamo cambiato passo dal 2020 dopo l'emergenza Covid. E contemporaneamente la Rai si è un po' involuta, nel senso che si è dimenticata che prima di tutto 'la Rai è la Rai', il che significa istituzione e Servizio pubblico". "Invece - continua - appena c'è un leggero calo di ascolti la sua risposta è aumentare il comportamento da tv commerciale, nella speranza di ottenere qualche decimale di share che poi non sempre arriva; una condotta autolesionista che alla lunga fa male a tutto il sistema televisivo". Pier Silvio Berlusconi non pensa che "le difficoltà della Rai di oggi — autunno 2023 — siano colpa dei nuovi vertici Rai, arrivati da pochi mesi; gli errori piuttosto vengono da lontano. Chi c'è oggi ha invece una grandissima opportunità, che mi pare voglia perseguire: tornare a portare la Rai a essere prima di tutto Servizio pubblico che non vuol dire fare una tv noiosa, di documentari in bianco e nero, ma avere un'identità che la distingue dalla tv commerciale". (segue) (Res)