Spazio: Urso, missione sulla Luna entro il 2030

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La sfida europea e, soprattutto, italo-franco-tedesca, per lo spazio. Il ritorno dell'Italia nell'energia nucleare. E il controllo e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sono le frontiere prioritarie della politica industriale e tecnologica del nostro Paese da qui alla fine del decennio - spiega a "Quotidiano Nazionale" Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy - ma le basi vanno messe ora. A cominciare dall'accordo sullo spazio appena firmato a Siviglia con cui "Italia, Francia e Germania segnano la strada per rispondere alla competizione Usa e alla sfida sistemica cinese". L'accordo di Siviglia sullo spazio è "un'importante svolta in Europa, tanto più significativa alla luce dei nuovi eventi geopolitici e che può aprire la strada a una più ampia convergenza sulla politica industriale di difesa. L'intesa di oggi rappresenta un salto di qualità, che si riverbererà sugli altri settori decisivi per il futuro del continente, per la sua leadership tecnologica e industriale". "Un riconoscimento - aggiunge Urso - del ruolo centrale dell'Italia in un'Europa che deve sempre più guardare al Mediterraneo e all'Africa. La presidente del G7 sarà un importante banco di prova per tutti. pure per l'Europa". (segue) (Res)