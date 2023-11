Spazio: Urso, missione sulla Luna entro il 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Quanto agli effetti che avrà l'accordo in termini operativi: "I nostri Paesi hanno raggiunto un'intesa decisiva per sbloccare immediatamente i lanci di Ariane 6 e Vega-C. Il nostro lanciatore (Vega C) si apre finalmente alla commercializzazione autonoma che potrà essere svolta direttamente anche da parte di Avio, in condivisione con quanto già oggi fa la francese Arianespace: un punto di svolta. Nell'intesa trilaterale abbiamo poi definito la programmazione dei lanci fino al 2030, anno in cui l'Europa ambisce a raggiungere il primo sbarco di un astronauta europeo sulla Luna. Ma c'è anche un versante nazionale da considerare". "Questo accordo . continua il ministro - troverà riscontro anche nel nostro nuovo ordinamento legislativo, così come delineato nel collegato alla manovra per incentivare e sostenere l'industria nazionale sullo spazio, protagonista dei programmi europei con le sue eccellenze e competenze. La prossima legge sullo spazio dovrà regolamentare una serie di punti importanti, come la responsabilità da danni causati da detriti spaziali, piuttosto che da caduta di elementi, di razzi di vettori spaziali o da incidenti, che dovessero accadere in orbita nel momento in cui un macchinario spaziale rientra sulla terra". (segue) (Res)