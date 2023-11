Australia: milioni di persone interessate da interruzione rete mobile e Internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un guasto alle reti del colosso delle telecomunicazioni Optus ha privato milioni di australiani dell’accesso alle reti mobile e Internet. Il guasto è stato segnalato attorno alle 4 di stamattina (ora locale), e secondo alcune stime avrebbe interessato quasi la metà della popolazione dell'Australia, oltre a causare ritardi nei trasporti, interrompere le linee telefoniche degli ospedali e disattivare sistemi di pagamento. Le cause del guasto non sono ancora note, ma Optus, che è il secondo operatore di telefonia mobile e Internet nel Paese, ha dichiarato che al momento non ci sono prove di un ipotetico attacco informatico. Lo scorso anno proprio Optus era stata protagonista della più grande fuga di dati nella storia dell’Australia a seguito di un attacco di hacker.(Res)