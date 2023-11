Iraq: fonte istituzionale, notizia attacco contro base di Harir è “senza alcun fondamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un funzionario del distretto di Harir, nel governatorato di Erbil, che fa parte della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, ha smentito la notizia du un attacco condotto con due droni dalle milizie sciite filo-iraniane della Resistenza islamica in Iraq contro la base della Coalizione internazionale a guida statunitense, definendola “senza alcun fondamento”. Il funzionario, che ha chiesto di mantenere l’anonimato, ha dichiarato all’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw” che “la notizia non ha fondamento”, precisando che nelle ultime 24 ore non ci sono stati attacchi nel distretto di Harir. In precedenza, nella stessa giornata di ieri, il Servizio antiterrorismo del Kurdistan iracheno aveva riferito che la base di Erbil della Coalizione internazionale era stata presa di mira da tre droni, lanciati in due attacchi separati. Inoltre, un alto funzionario del governo regionale del Kurdistan iracheno aveva dichiarato che il governatorato di Erbil, nelle ultime due settimane, era stato teatro di attacchi sferrati con droni. (Irb)