Regno Unito: laborista Hussain lascia il “governo ombra” per sostenere cessate il fuoco a Gaza

- Il deputato britannico Imran Hussain ha lasciato l’incarico nel “governo ombra” del Partito laborista a causa del suo desiderio di "sostenere con forza un cessate il fuoco" a Gaza. Come riferisce il quotidiano “The Guardian”, Hussain ricopriva l’incarico di ministro ombra con delega al lavoro. Nella sua lettera di dimissioni pubblicata sui social media, Hussain ha detto che intende restare fedele all'agenda laborista, ma che la sua visione su Gaza differisce "sostanzialmente" dalla posizione adottata dal leader del partito, Keir Starmer. Quest’ultimo ha chiesto una pausa umanitaria a Gaza ma per il momento non ha sostenuto le richieste di un cessate il fuoco. Nella sua dichiarazione pubblica, invece, Hussain ha affermato di voler essere un "forte sostenitore" del cessate il fuoco al fianco dell'Onu e dei numerosi enti di beneficenza, definendo questo passaggio "essenziale per porre fine allo spargimento di sangue". L’esponente laborista ha detto di aver "condannato inequivocabilmente" l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas del 7 ottobre e di ritenere che "ogni Paese ha il diritto di difendersi", ma che questo "non dovrebbe mai diventare un diritto a violare deliberatamente il diritto internazionale sulla protezione dei civili o a commettere crimini di guerra". "È sempre stata mia opinione, come ho ribadito più volte in Parlamento, che i diritti umani sono universali e che è nostro dovere denunciare tutti coloro che violano il diritto internazionale", ha affermato Hussain. (Rel)