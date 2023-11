Fmi: approvata proposta di revisione quote partecipative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato ieri una proposta che prevede un aumento del 50 per cento della quota contributiva di ciascun Paese membro, senza modificare gli attuali rapporti di partecipazione. La proposta non comporterà dunque modifiche negli attuali equilibri di forza tra i Paesi membri, con gli Stati Uniti che manterranno lo status di primo Paese contributore, seguiti da Giappone e Cina. La decisione è stata accolta con sollievo da Tokyo, che temeva un superamento da parte della Cina nel caso l’importo dei contributi fosse riparametrato sulla delle dimensioni dell'economia di ciascun membro. Il rapporto di partecipazione riflette invece la proporzione dei diritti di voto di ciascun membro. Il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki aveva già affermato nelle scorse settimane che aumentare le risorse di capitale del Fondo mantenendo gli attuali rapporti di forza tar i Paesi membri fosse “l’unica opzione realistica”. La proposta dovrà essere formalmente approvata dai membri con almeno l'85 percento del totale dei voti. Il Fondo punta a completare le procedure di riforma delle quote entro il 15 dicembre. Il Fmi generalmente rivede le sue quote a cadenza quinquennale. Il piano per l’aumento dei finanziamenti dell'istituzione con sede a Washington mira ad assistere più efficacemente i Paesi emergenti e in via di sviluppo che stanno soffrendo le ricadute della pandemia di Covid-19 e delle crisi globali.(Was)