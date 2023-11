Regno Unito: polizia di Londra, divieto corteo filo palestinese di sabato è "ultima risorsa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario in capo della polizia metropolitana di Londra, Mark Rowley, sta resistendo alle pressioni politiche che spingono a favore di un divieto assoluto del corteo filo palestinese previsto sabato. Come riferisce il quotidiano “The Times”, Rowley ha affermato che la soglia per un divieto, che richiede una minaccia di disordini gravi, non è stata raggiunta, anche se non si può escludere che tale misura venga applicata come “ultima risorsa” se le indicazioni dell’intelligence dovessero cambiare prima di sabato. Il commissario ha detto che la polizia imporrà condizioni rigorose ai manifestanti, se necessario, per assicurarsi che intorno al Cenotafio, il memoriale di guerra situato nel quartiere centrale londinese di Whitehall, sia garantita la sicurezza. Rowley, inoltre, ha ricordato che, anche qualora si raggiunga una soglia di allerta tale da impedire il corteo, ciò non consentirà alla polizia di vietare l’assembramento dei manifestanti in un punto di raccolta prestabilito dagli organizzatori: la legge, infatti, al momento impedisce solo lo svolgimento di parate e cortei ma non vieta i raduni qualora questi si concentrino in un unico punto. (Rel)