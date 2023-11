Medio Oriente: media, due giornalisti arrestati dalle autorità israeliane a Hebron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i 14 palestinesi arrestati nell’ambito delle operazioni di sicurezza effettuate tra la notte e questa mattina dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Hebron, in Cisgiordania, vi sono due giornalisti, Muhammad al Atrash e Amer Abu Arafa, corrispondente delle agenzie di stampa “Quds Press” e, in precedenza, “Shehab”, considerata vicina al movimento islamista Hamas. Lo riferiscono i media palestinesi, ricordando che Abu Arafa, dal 2003, era stato arrestato già tre volte, trascorrendo, complessivamente, sei anni in detenzione amministrativa. (Res)