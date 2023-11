Imprese: Technoprobe, T-Plus e Teradyne, Inc. firmano accordo vincolante per una operazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Technoprobe S.p.A., società leader nella progettazione e produzione di Probe Card e Teradyne, Inc., società leader nella progettazione e produzione di sistemi di testing automatizzati, annunciano oggi di aver firmato un accordo vincolante per un’operazione congiunta: l’acquisizione da parte di Technoprobe S.p.A. del ramo d’azienda Device Interface Solutions (Dis) da Teradyne, Inc., con l’obiettivo di rafforzare le competenze nel mercato dei Printed Circuit Boards e delle interfacce ad alte prestazioni e di consolidare il processo di integrazione verticale del proprio modello di business; l’acquisizione da parte di Teradyne, Inc., attraverso una società controllata al 100 per cento (Teradyne International Holdings B.V.), di una partecipazione del 10 per cento in Technoprobe S.p.A. mediante la sottoscrizione di azioni di nuova emissione di Technoprobe S.p.A. pari ad una quota dell’8 per cento (fully diluted) e l’acquisizione di azioni pari al 2 per cento (post aumento di capitale) da T-Plus S.p.A.; una partnership strategica tra Teradyne, Inc. e Technoprobe S.p.A. con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni di test avanzate per i propri clienti, supportando la crescita di entrambe le società attraverso la condivisione della roadmap tecnologica, lo sviluppo congiunto della tecnologia e le attività di co-marketing. Device Interface Solutions (Dis) è specializzata nello sviluppo di soluzioni progettuali volte all’ottimizzazione delle prestazioni, della qualità e dei di costi di produzione di Device Interface Board (Dib). (segue) (Com)