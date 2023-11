Iraq: presidente Kurdistan, attacchi contro obiettivi stranieri sono “sviluppi pericolosi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi contro basi militari straniere in territorio iracheno costituiscono “sviluppi pericolosi” del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha dichiarato ieri il presidente della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani, all’agenzia di stampa “Shafaq”, al termine di una riunione tra le delegazioni del Partito democratico del Kurdistan (Kdp) e dell’Unione patriottica del Kurdistan (Puk). Barzani, dunque, ha esortato il primo ministro del governo di Baghdad, Mohammed Shia al Sudani, in qualità di comandante in capo delle Forze armate, di “non permettere ai fuorilegge di causare problemi all’Iraq e al Kurdistan iracheno”. (Irb)