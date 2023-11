G7: in corso a Tokyo seconda giornata della ministeriale Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 sono impegnati nella giornata di colloqui conclusiva dell’incontro ministeriale intrapreso ieri a Tokyo, il primo organizzato dalla presidenza di turno giapponese dopo l’attacco sferrato dall’organizzazione islamista palestinese Hamas a Israele, il 7 ottobre scorso. Dopo la cena di lavoro di ieri, incentrata sulla discussione della crisi in Medio Oriente, i ministri si sono confrontati oggi in merito agli sviluppi nella regione dell'Indo-Pacifico, con una particolare attenzione al confronto con la Cina. I colloqui odierni saranno incentrati inoltre sul conflitto in Ucraina, tramite un colloquio in videoconferenza con il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, e ai rapporti con l’Asia Centrale.(Git)