Indo-Pacifico: Ipef Usa vogliono rinviare colloqui su commercio digitale

- Gli Stati Uniti vogliono rinviare i colloqui in merito ai nuovi standard per il commercio digitale che dovrebbero costituire uno dei pilastri della Cornice economica per l’Indo-Pacifico (Ipef). Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, secondo cui Washington teme che il Congresso federale Usa possa opporsi a disposizioni che verrebbero interpretate come una forma di sostegno o agevolazione dei colossi tecnologici multinazionali. I ministri dei 14 Paesi che hanno aderito all’Ipef hanno in programma un incontro di due giorni a San Francisco il 13 novembre, a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Washington avrebbe però già comunicato ai Paesi interessati la volontà di rinviare le discussioni sugli standard comuni che dovrebbero governare in futuro il commercio digitale. (segue) (Git)