Sri Lanka: Usa finanziano progetto portuale del colosso indiano Adani

- La Us International Development Finance Corporation (Dfc), istituzione del governo federale Usa preposta all’assistenza allo sviluppo internazionale, ha annunciato che concederà un finanziamento di 553 milioni di dollari per il progetto di un terminale portuale nella capitale dello Sri Lanka, Colombo. Il gruppo indiano Adani, attivo in settori che vanno dai porti agli oli commestibili, controllato dal miliardario indiano Gautam Adani, detiene una quota del 51 per cento nel terminale per i container occidentale del porto, che ospita anche un terminale gestito dalla China Merchants Port Holdings Co Ltd. “Lo stanziamento da parte della Dfc di 553 milioni di dollari in prestiti al settore privato per il terminale dei container occidentale (Wct) espanderà la sua capacità di trasporto marittimo, creando maggiore prosperità per Sri Lanka, senza aumentare il debito sovrano, rafforzando contemporaneamente la posizione dei nostri alleati nella regione", ha dichiarato tramite una nota l’ad dell’agenzia statunitense, Scott Nathan. (segue) (Was)