Sri Lanka: Usa finanziano progetto portuale del colosso indiano Adani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India ha esteso circa 4 miliardi di dollari in scambi e linee di credito a Sri Lanka l'anno scorso, fornendo un supporto critico per l'importazione di carburante, medicine e fertilizzanti durante la gravissima crisi finanziaria attraversata dal Paese insulare dell’Asia meridionale. L'India e la Cina si contendono l’influenza sul Paese di 22 milioni di abitanti, situata vicino a importantissime rotte marittime globali. In aggiunta alla quota di Adani, il conglomerato singalese John Keells Holdings possiede il 34 per cento del terminale occidentale del porto di Colombo, mentre il resto è di proprietà dell'autorità portuale statale dello Sri Lanka (Slpa). (Was)