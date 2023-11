Corea del Sud: Mattarella a Panmunjom, "qui si è svolta pagina cruciale della storia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qui "si è svolta una pagina cruciale della storia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita condotta oggi nell'area di sicurezza congiunta di Panmunjom, situata nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree. Il presidente si è così espresso durante la visita al "villaggio della pace", costituito da un piccolo complesso di edifici azzurri, colore simbolo delle Nazioni Unite, tagliati a metà da un muretto di pochi centimetri che demarca il confine tra il Nord e il Sud. Nell'edificio principale del villaggio, il presidente ha ammirato il tavolo - situato per metà nella sezione nordcoreana e per la restante parte nella sezione sudcoreana - dove nel 1953 fu firmato l'armistizio che pose fine alla guerra tra Nord e Sud, senza mai condurre ad un trattato di pace. Durante la visita, Mattarella ha incontrato il vice comandante del contingente delle Nazioni Unite di stanza a Panmunjom, il tenente generale britannico Andrew Harrison, il quale ha evidenziato che i cittadini sudcoreani sono ancora animati da un forte senso di gratitudine per il contributo umanitario fornito dall’Italia durante la guerra di Corea, quando la Croce rossa allestì un ospedale da campo per assistere la popolazione civile nel triangolo Incheon-Seul-Suwon. (Git)