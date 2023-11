Corea del Sud: Mattarella a Panmunjom, "lavoro svolto qui importante per evitare nuove violenze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto viene fatto nell'area di sicurezza congiunta di Panmunjom, nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree, "ha il respiro della storia" ed è "particolarmente importante per evitare esplosioni di violenza ulteriori". Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita condotta oggi a Panmunjom, villaggio che sorgeva a cavallo del 38mo parallelo e che tra il 1951 e il 1953 ospitò le trattative per l'armistizio tra il Nord e il Sud. "Qui - ha detto il presidente - si comprende come una guerra che non si è mai conclusa con il conseguimento della pace comporta il rischio costante di nuove violenze, e quanto qui viene fatto ha il respiro della storia, è particolarmente importante per evitare esplosioni di violenza ulteriori". (Git)