Ucraina: ministri Esteri G7 discutono situazione sul campo e aiuti a Kiev

- I ministri degli Esteri del G7 riuniti a Tokyo hanno dedicato una sessione di discussioni alla guerra in Ucraina, confrontandosi in videoconferenza con il ministro degli Esteri di quel Paese, Dmytro Kuleba. Lo riferisce il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui durante la sessione, i ministri hanno condotto una “discussione franca” in merito alla situazione sul campo, compresa “una valutazione (…) delle prospettive”. i ministri degli Esteri hanno concordato che il G7 rimarrà unito nella sua volontà di imporre severe sanzioni alla Russia e assicurare un forte sostegno all'Ucraina, nonostante la complessità dell’attuale quadro internazionale. I paesi del G7 accelereranno gli sforzi per la ripresa e la ricostruzione a medio e lungo termine, coordinando gli sforzi dei settori pubblico e privato. Inoltre, i ministri hanno ribadito la necessità di far progredire l’iter per la Formula per la Pace proposta da Kiev assieme ai partner internazionali. (segue) (Git)