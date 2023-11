Ucraina: ministri Esteri G7 discutono situazione sul campo e aiuti a Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio della sessione, la ministra degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa ha dichiarato che anche con l'aumento delle tensioni in Medio Oriente, è importante che il G7 rimanga unito nel rivolgere un messaggio chiaro alla comunità internazionale, riaffermando il saldo impegno a sostenere l’Ucraina. Kamikawa ha aggiunto che il Giappone continuerà ad attuare ulteriori sanzioni contro la Russia. Per quanto riguarda l'assistenza all’Ucraina, la ministra ha spiegato che il Giappone ha annunciato e sta stanziando secondo i programmi un totale di 7,6 miliardi di dollari a sostegno di Kiev, e ha fornito 2 autotrasformatori che contribuiranno all’approvvigionamento di energia elettrica a Kiev nei mesi invernali. La ministra giapponese ha fatto riferimento all’importanza cruciale del sostegno a medio e lungo termine per la ripresa e la ricostruzione, e al ruolo particolarmente rilevante del settore privato. Il Giappone sta pianificando una Conferenza Giappone-Ucraina per la promozione della Ricostruzione Economica all'inizio del prossimo anno. (Git)