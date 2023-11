Ucraina: Aeronautica, in Romania proseguono preparativi per addestramento piloti F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania sta proseguendo i preparativi per allestire dei centri di addestramento per i piloti ucraini sui caccia F-16. Lo ha detto il portavoce dell'Aeronautica ucraina Yuriy Ignat, spiegando che successivamente tali strutture verranno create anche in Ucraina. Ignat ha osservato che il centro dovrà essere dotato di simulatori di volo e aerei da addestramento al combattimento biposto F-16. "I nostri partner sono coerenti e stanno fornendo al Paese (la Romania) questi mezzi", ha detto Ignat. Successivamente, secondo il portavoce, anche l'Ucraina dovrà creare un'infrastruttura simile sul proprio territorio. (Kiu)