Russia: ministero Esteri, al lavoro per proteggere nostri interessi in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta adottando misure per proteggere i legami con i Paesi dell'Asia centrale dalla concorrenza sleale e dai ricatti dell'Occidente. Lo ha detto in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" Aleksander Sternik, direttore del terzo dipartimento dei Paesi della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) del ministero degli Esteri russo. "Gli apologeti delle sanzioni cercano di convincere con il bastone e la carota i nostri partner più stretti, promettendo loro una sorta di "risarcimento dei danni". È a questo scopo che viaggiano per le capitali della regione. Teniamo conto di tutti questi fattori di rischio e adottiamo misure per proteggere i nostri rapporti, voglio sottolinearlo, assolutamente legali dai ricatti palesi e dalla concorrenza sleale”, ha affermato. Le sanzioni occidentali non hanno portato il risultato sperato: l’economia russa si sta adattando “in movimento ”, mostrando una certa crescita, ha sottolineato il diplomatico. "Esse (le sanzioni) non fanno altro che avvelenare l'atmosfera di fiducia letteralmente in tutto il mondo, destabilizzare i mercati, in particolare quelli energetici e alimentari. Molte persone ne soffrono, compresi i Paesi dell'Ue. Lo stesso presidente (del Kazakhstan) Kassym-Jomart Tokayev, parlando ad un riunione del Consiglio dei capi di Stato membri della Csi a Bishkek nell'ottobre di quest'anno, ha affermato che il suo Paese, in linea di principio, si oppone all'uso delle sanzioni economiche, che hanno l'impatto negativo più disastroso sul commercio globale e sul benessere degli Stati”, ha sottolineato il diplomatico. (Rum)