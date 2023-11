Russia: Banca centrale, inflazione scenderà dalla primavera del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione annuale nella Federazione Russa inizierà gradualmente a diminuire nella primavera del 2024 con l’aumento della tendenza di risparmio della popolazione. È quanto emerge da un rapporto dell’autorità di regolamentazione sulla politica monetaria. "Secondo le previsioni della Banca di Russia, l'inflazione annuale continuerà ad accelerare nel quarto trimestre del 2023 e alla fine dell'anno sarà compresa tra il 7 e il 7,5 percento. Nella primavera del 2024, l'inflazione annuale inizierà gradualmente a diminuire man mano che la tendenza al risparmio della popolazione aumenterà a causa dei tassi più elevati", si legge nel documento. Tenendo conto dell'attuale politica monetaria, l'inflazione annuale scenderà al 4-4,5 per cento nel 2024 e sarà prossima al 4 per cento in futuro, secondo le stime dell'ente regolatore. (Rum)