- L'amministrazione Biden si aspetta che altri cittadini Usa riusciranno oggi a lasciare la striscia di Gaza, passando attraverso il valico di Rafah. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. (Was)