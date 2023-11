Medio Oriente: Casa Bianca, nessuna linea rossa per Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno tracciato alcuna linea rossa per Israele, nel quadro della guerra contro il movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Stiamo continuando a chiedere ai nostri alleati israeliani di mantenere alta l’attenzione durante le loro operazioni militari, tutelando il più possibile la popolazione civile”, ha detto. (Was)