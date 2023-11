© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello con l'Albania "non è neanche un accordo, perché in questo Paese gli accordi internazionali devono passare dal Parlamento e non abbiamo ancora visto nulla, forse perché sanno che viola il diritto internazionale, il diritto europeo e anche la nostra Costituzione". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervistata a diMartedì su La7.(Rin)