Brasile: influenza aviaria, governo proroga stato di emergenza zoosanitaria (2)

- L'influenza aviaria è considerata una malattia virale altamente contagiosa che colpisce principalmente uccelli selvatici e domestici. Attualmente, il mondo sta vivendo la più grande pandemia di influenza aviaria ad alta patogenicità (Iaap) e la maggior parte dei casi è legata al contatto di uccelli selvatici migratori con uccelli selvatici di sussistenza, di produzione o locali. Ad oggi, in Brasile sono stati confermati 139 focolai della malattia, tra uccelli selvatici, uccelli di sussistenza e mammiferi. Tuttavia – evidenziano le autorità di Brasilia - non vi è alcuna traccia della circolazione del virus negli allevamenti commerciali, il che garantisce al Brasile il mantenimento dello status di paese libero dall'influenza aviaria presso l'Organizzazione mondiale per la salute animale (Whoa). Il ministero raccomanda la popolazione di non toccare o raccogliere gli uccelli che trovano malati o morti e di contattare il servizio veterinario più vicino per evitare la diffusione della malattia. (Brb)