Governo: Ronzulli (Fi), surreale polemica su "armi di distrazione", riusciamo a fare più cose

- "Non capisco la polemica sulle presunte 'armi' di distrazione di massa del governo. Noi riusciamo a fare più cose, in teoria l'opposizione dovrebbe esserne felice. Siamo capaci di occuparci al tempo stesso della manovra, dell'immigrazione e di una riforma costituzionale". Lo ha affermato la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli, ospite a DiMartedì su la7. "Sulla manovra la maggioranza, con un accordo politico, ha deciso di non presentare emendamenti ma non chiediamo all'opposizione di non farlo - ha aggiunto -. Nel frattempo iniziamo il percorso di una riforma costituzionale e ci occupiamo anche dell'immigrazione, perché il fatto che adesso ci sia il maltempo che frena le partenze non significa che non arriverà la primavera e noi vogliamo essere pronti a gestire il fenomeno dell'immigrazione. Il governo ha trovato nell'Albania un alleato anche nella gestione dei flussi migratori, questo non significa che l'Europa non ci aiuterà, anche se sappiamo che l'Europa è stata distratta sull'immigrazione". Quanto alla riforma costituzionale, ha sottolineato Ronzulli, "una riforma di questo tipo non si fa in cinque mesi, ci vuole tempo. Quindi si può iniziare un percorso, c'è un ministro per le Riforme che si occupa proprio di questo. Il ministro Casellati non ha iniziato ad occuparsi della riforma l'altro ieri perché c'era un'arma di distrazione di massa da usare, ha iniziato dal primo giorno ad occuparsene, facendo le audizioni con tutti i soggetti coinvolti. Inoltre ricordo che è nel programma di centrodestra per cui gli italiani ci hanno votato e dato fiducia, noi non stiamo facendo altro che applicarlo". (Rin)