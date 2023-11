Usa: Kentucky, il governatore democratico Andy Beshear verso la rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore democratico del Kentucky, Andy Beshear, sarà rieletto per un secondo mandato, mantenendo il controllo su uno Stato tradizionalmente orientato verso i repubblicani. Stando alle proiezioni dell’emittente “Nbc News”, Beshear uscirà vincitore dal confronto contro il procuratore generale dello Stato, Daniel Cameron, sostenuto dall’ex presidente Donald Trump. La conferma di Beshear, governatore di uno Stato in cui il presidente Joe Biden ha perso con uno scarto di 26 punti nel 2020, è una buona notizia per i democratici, in vista delle elezioni del prossimo anno. (Was)