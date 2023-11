Usa: sondaggio “Cnn”, Biden sarebbe in svantaggio contro Trump nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarebbe in svantaggio in un ipotetico testa a testa con il suo predecessore, Donald Trump, alle elezioni del 2024. Stando ad un sondaggio pubblicato dall’emittente “Cnn”, Trump avrebbe il sostegno del 49 per cento degli elettori statunitensi, rispetto a Biden che otterrebbe il 45 per cento. L’attuale presidente, il cui tasso di approvazione è stagnante da diversi mesi, ha ottenuto risultati peggiori al passato in diversi gruppi che alle elezioni del 2020 hanno dato un contributo determinante alla sua vittoria. Biden ha ottenuto risultati in calo tra i giovani sotto i 35 anni (48 per cento a favore di Trump contro il 47 di Biden), e tra gli indipendenti (45 a favore di Trump contro il 41 di Biden), registrando una performance peggiore rispetto al passato anche tra gli afroamericani e i latini. (Was)