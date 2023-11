Medio Oriente: ministri Esteri G7 chiederanno una pausa umanitaria a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7, riuniti a Tokyo da ieri per la terza riunione organizzata dalla presidenza di turno giapponese, formuleranno assieme la richiesta di una pausa umanitaria nella guerra tra Israele e Hamas per consentire l’afflusso di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Lo anticipano fonti governative giapponesi, in vista della chiusura dell’incontro nella giornata di oggi. Non è chiaro se il documento finale dell’incontro esprimerà un sostegno incondizionato alle azioni intraprese da Israele dopo l’attacco subito dal gruppo islamista palestinese Hamas del 7 ottobre scorso: la campagna militare intrapresa da Israele a Gaza, infatti, ha causato oltre 10mila vittime tra i palestinesi. La ministra degli Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, che presiede la riunione, ha dichiarato ieri sera che i ministri stanno sta preparando una dichiarazione congiunta per mostrare la "posizione unita" del G7 sul conflitto in Medio Oriente. Kamikawa ha annunciato che il Giappone è pronto a fornire aiuti umanitari a Gaza per 65 milioni di dollari, in aggiunta ai 10 milioni di dollari già stanziati dopo l'inizio della crisi. (segue) (Git)