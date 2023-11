Usa: Democratici mantengono il controllo del Senato della Virginia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico ha mantenuto il controllo del Senato della Virginia, a seguito delle elezioni che si sono tenute ieri in diversi Stati Usa. I Democratici si erano presentati all’elezione con una risicata maggioranza di 22 seggi contro 17 al Senato statale, ma la vittoria sembra confermare, come in altri Stati interessati dalle elezioni di ieri, la maggior popolarità del messaggio dei Democratici su spinosi temi sociali come l’aborto. Per i Repubblicani, invece, l’esito dell’elezione segna la sconfitta del messaggio politico del governatore della Virginia Glenn Youngkin, che si era speso molto in prima persona durante la campagna elettorale.(Was)