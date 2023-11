Usa: repubblicani chiedono ancora la messa al bando di TikTok, rischi da contenuti anti-Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano Josh Hawley ha rinnovato una richiesta per mettere al bando il social network cinese TikTok a livello federale, criticando la gestione del contenuto relativo alla guerra nella striscia di Gaza da parte della piattaforma. In una lettera inviata alla segretaria al Tesoro, Janet Yellen, il senatore del Missouri ha affermato che la guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas rappresenta “un test cruciale” per valutare la capacità di influenza della piattaforma controllata dalla società cinese ByteDance, esprimendo preoccupazione in merito alla diffusione di contenuti anti-Israele. “La questione relativa alla sicurezza dei dati personali degli utenti è già molto importante, ma bisogna anche aggiungere che TikTok ha la capacità di distorcere la realtà agli occhi degli utenti più giovani”, ha scritto. (Was)