Roma: cade vetro durante lezione a liceo Ripetta, studenti Osa "mancano fondi"

- Il vetro di una finestra del liceo Ripetta di Roma è caduto e ha colpito un ragazzo e un insegnante. È successo questa mattina, durante l’orario di lezione. A riferire l’accaduto l’organizzazione studentesca Osa. “Questo incidente è dovuto ad una grave gestione dell'edilizia scolastica e dalla mancanza di fondi, motivo per cui la maggior parte delle finestre del liceo versano in condizioni simili. È contro l'edilizia fatiscente di questa scuola e per ribadire che i soldi devono andare alla scuola, e non alla guerra, che saremo in piazza il 17 novembre per la giornata mondiale dello studente”, spiegano gli studenti di Osa in una nota.(Rer)